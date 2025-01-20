Двое калининградцев потеряли около 2,9 млн рублей, следуя указаниям мошенников

Жители Калининграда лишились около 2,9 млн руб., переведя деньги на «безопасный счёт» по указаниям мошенников. Об этом сообщают в официальном канале УМВД России по Калининградской области.



Примерно в одно и то же время 59-летнему мужчине и 64-летней женщине, которые не были знакомы между собой, поступили звонки с сообщениями о том, что они могут быть привлечены к ответственности по делу о госизмене, так как их средства якобы используются в целях финансирования противоправной деятельности за границей. Под предлогом обеспечения сохранности денег граждан убедили перевести все сбережения на «безопасный счёт». Мужчина перечислил злоумышленникам 1 560 000 руб., женщина — 1 285 000 руб.

Следователь ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».