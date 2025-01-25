СК: два правдинских депутата предстанут перед судом за мошенничества

Завершено расследование уголовных дел в отношении двух депутатов муниципального образования «Правдинский городской округ», каждому из которых следствием инкриминировано по два эпизода совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Решение о возбуждении уголовных дел принято следствием на основании материалов проверки, проведенной УЭБ и ПК УМВД области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые из корыстных мотивов заключили с администрацией Правдинского муниципального округа по два договора аренды земельных участков, предоставили в регистрирующие органы документы, содержащие недостоверные сведения о наличии на участках объектов капитального строительства и зарегистрировали свое право собственности на данные нежилые здания. Таким образом злоумышленники получили право на приобретение арендованных земельных участков в собственность без проведения торгов по цене, равной десятикратному размеру ставки земельного налога, что существенно ниже рыночной стоимости.

По данным следствия, 52-летний обвиняемый причинил муниципалитету материальный ущерб на общую сумму 861,8 тыс. рублей, а его 44-летняя соучастница — на 879,8 тыс. рублей. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о замглавы Правдинского округа Геворге Севаняне и депутате Наталье Латыш.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В целях принятия обеспечительных мер, на незаконно приобретенные земельные участки следствием наложен арест. В настоящее время сбор доказательств завершен. Оба уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Советский городской суд для рассмотрения по существу.