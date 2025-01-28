Суд отправил в колонию 47-летнего жителя Светлого за распространение порнографии

К лишению свободы осужден 47-летний житель Светлого за распространение порнографии. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Установлено, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года мужчина распространял порнографические материалы через соцсеть: отправлял соответствующие фотографии в личных сообщениях пользователям, а также размещал их на своей странице. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Его действия суд квалифицировал по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (15 эпизодов) как распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие заболеваний, положительные характеристики.

Приговором Светловского городского суда на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.