Смертельное ДТП под Балтийском спровоцировало серьёзную пробку

Смертельное ДТП под Балтийском спровоцировало серьёзную пробку
Фото пресс-службы УМВД области
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На балтийской трассе произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба УМВД области.

Авария случилась около 18 часов 20 минут на 41 километре автодороги «Калининград- Балтийск». «По предварительным данным, водитель 2002 г. р., управляя автомобилем „Хонда“, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем. В результате ДТП водитель „Хонды“ скончался. Водитель другого автомобиля получил травмы», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В результате аварии на балтийской трассе образовалась большая пробка. Как рассказали «Новому Калининграду» как утверждают очевидцы, они час простояли под Приморском. 

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