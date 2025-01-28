СК расследует дело о смерти трёхмесячного младенца в Калининграде

Глава СКР затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В эфире одной из программ на федеральном телеканале обсуждались возможные причины смерти трехмесячного ребенка 2 января 2025 года в городе Калининграде. Также сообщалось, что мать ребенка оставляла его без присмотра на длительное время. <...> Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил <...> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточняется в сообщении.