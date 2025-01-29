Инспектора таможенной службы обвиняют в даче взяток

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В суд поступило уголовное дело в отношении инспектора таможенной службы, обвиняемой в даче взяток. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в период с мая 2022 года по март 2023-го обвиняемая, являясь инспектором таможенного поста МАПП «Чернышевское», «систематически через коллег по службе передавала взятки начальнику и заместителю таможенного поста за общее покровительство и попустительство по службе без наказаний и взысканий, а также оказание влияния при принятии решения о продлении с ней служебного контракта».

Общая сумма взяток составила, как уточняется, 149 394,59 руб. Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 291 УК РФ (два эпизода) — дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Судебное заседание в Нестеровском районном суде назначено на 6 февраля 2025 года.

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