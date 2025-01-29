Госавтоинспекция: в Калининградской области фиксируется в среднем 29 ДТП в день

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В Калининградской области в 2024 году в среднем фиксировалось 29 ДТП в день — 26 без пострадавших и три с пострадавшими. 68% всех ДТП без пострадавших зафиксированы в Калининграде, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По итогам года на автодорогах региона произошло 1056 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 75 человек, ранения получили 1217 участников дорожного движения. Рост числа погибших по сравнению с 2023 годом составил 4 человека.

«В 2024 году Госавтоинспекцией зафиксировано 9582 дорожных происшествий без пострадавших, в которых повреждения получили 17443 транспортных средств, из них в Калининграде 6481 ДТП без пострадавших, т.е. 68% от всех подобных аварий», — отметили в ведомстве. С нарушением требований, связанных с оформлением ОСАГО, зафиксировано 2171 ДТП (20,5% от общего числа дорожных происшествий).



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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter