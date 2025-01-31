В Калининградской области в каждом пятом ДТП водители не имели страховки

Сотрудники Госавтоинспекции Калининградской области фиксируют значительное число участников ДТП, которые не имеют полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом рассказал на брифинге начальник отдела Госавтоинспекции по Калининградской области Сергей Дуванов.



По его словам, в 2024 году зафиксировано 2171 ДТП, тот или иной участник которых не имел полиса ОСАГО. Это 20,5% от общего числа дорожных происшествий. С начала 2025 года таких случаев уже 142.

Как отметили участвовавшие в брифинге представители страховых компаний, отсутствие полиса автогражданской ответственности автомобилиста приводит к тому, что потерпевшая сторона не может получить выплаты. «Они вынуждены выбивать свои деньги и ходить по судам», — сообщили страховщики. Среди причин, из-за которых не оформляются полисы, — отказ страховых из-за возраста, стажа водителей, а также «нежелание автомобилистов платить деньги».

В Калининградской области в 2024 году в среднем фиксировалось 29 ДТП в день — 26 без пострадавших и три с пострадавшими. 68% всех ДТП без пострадавших зафиксированы в Калининграде, сообщили в региональной Госавтоинспекции.