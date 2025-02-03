В Черняховске по факту исчезновения ребёнка возбудили дело об убийстве (фото)

Фото: СУ СК России по Калининградской области

Следственные органы регионального управления СКР по факту безвестного исчезновения 7-летнего Данила Трехлебова в Черняховске возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«О безвестном исчезновении ребёнка утром 3 февраля 2025 года в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, накануне около 21:00 часов мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении.

По месту жительства ребёнка работают следователи и следователи-криминалисты. Для поисков несовершеннолетнего привлекли личный состав МО МВД России «Черняховский», кинологическую службу УМВД России по Калининградской области, а также волонтёров.

Приметы мальчика: рост 125-130 см, худощавый, смуглое овальное лицо европейского типа, карие глаза, тёмно-русые волосы. Особые приметы: шрам на лбу.

Ребёнок был одет в шапку серого цвета с чёрной эмблемой, куртку серого цвета ниже колен, темно-синий свитер с узорами, высокие коричневого ботинки с оранжевыми вставками, синие перчатки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения ребёнка, просят незамедлительно сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 911 457 97 22, 8 401 2 558 765, 02. Звонки принимаются круглосуточно.