СК: отчим пропавшего в Черняховске мальчика сознался в его убийстве (видео)

Отчим пропавшего в Черняховске 7-летнего Данила Трехлебова сознался в его убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

«По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим, — заявили в пресс-службе ведомства. — С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала».

На данный момент к месту сокрытия тела ребенка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР.

Ранее сообщалось, что следственные органы регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье «убийство» из-за безвестного исчезновения 7-летнего Данила Трехлебова.

«О безвестном исчезновении ребёнка утром 3 февраля 2025 года в правоохранительные органы сообщила его мать, — говорилось в сообщении. — По предварительным данным, накануне около 21:00 часов мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся».