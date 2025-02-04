Прокуратура: тело пропавшего в Черняховске мальчика обнаружено в болоте

Прокуратура: тело пропавшего в Черняховске мальчика обнаружено в болоте
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области
Продолжение: Источник: сестра погибшего в Черняховске ребенка была госпитализирована с переломом
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Тело погибшего 7-летнего мальчика, который пропал накануне в Черняховске, было обнаружено в болоте на территории Черняховска. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

«По подозрению в убийстве ребенка задержан его 42-летний отчим, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в релизе ведомства. — Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска».

В прокуратуре напомнили, что 3 февраля о безвестном исчезновении мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать, указав, что ее 7-летний сын ушел из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся.

Ранее источник в следственном управлении СК по Калининградской области сообщил «Новому Калининграду», что местонахождение трупа мальчика указал отчим погибшего.

В понедельник в Черняховске были организованы масштабные поиски ребёнка. В соцсетях распространялась информация о том, что ребёнок якобы самостоятельно ушёл из дома, так как родители во время ссоры припугнули его детдомом. Якобы мальчик «незаметно покинул квартиру, прихватив несколько тысяч рублей».

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