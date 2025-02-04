Калининградец «инвестировал» в интернет-платформу и лишился 1,7 млн рублей

57-летний житель Калининграда стал очередной жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам 1 700 000 рублей, считая, что совершает инвестицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Калининградцу в одном из мессенджеров поступило предложение от незнакомца о дополнительном заработке путем инвестиций в интернет-платформу. Неизвестный представился инвестиционным специалистом и убедил свою жертву, что сможет помочь ему заработать. Калининградец воспользовался заманчивым предложением и вложил в платформу под названием «Terminal» денежные средства, взятые в кредит. Но ни прибыли, ни перечисленной суммы он больше не увидел.

По данному факту следователем ОМВД России по Центральному району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция в очередной раз обращается к жителям Калининградской области с просьбой никогда не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди, и не переводить им деньги ни под каким предлогом.