Калининградец «инвестировал» в интернет-платформу и лишился 1,7 млн рублей

Все новости по теме: Криминал

57-летний житель Калининграда стал очередной жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам 1 700 000 рублей, считая, что совершает инвестицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Калининградцу в одном из мессенджеров поступило предложение от незнакомца о дополнительном заработке путем инвестиций в интернет-платформу. Неизвестный представился инвестиционным специалистом и убедил свою жертву, что сможет помочь ему заработать. Калининградец воспользовался заманчивым предложением и вложил в платформу под названием «Terminal» денежные средства, взятые в кредит. Но ни прибыли, ни перечисленной суммы он больше не увидел.

По данному факту следователем ОМВД России по Центральному району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция в очередной раз обращается к жителям Калининградской области с просьбой никогда не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди, и не переводить им деньги ни под каким предлогом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter