Покупка икры через мессенджер закончилась для калининградца потерей 700 тысяч

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59-летний калининградец решил купить красную икру через мессенджер, а в результате лишился 700 тысяч рублей, не получив при этом товар. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что потерпевший намеревался приобрести красную икру. В мессенджере с ним связался неизвестный мужчина, с которым калининградец обговорил детали покупки и доставку. Мужчина перевел за деликатес 700 тысяч рублей на указанный счет банковской карты. «Продавец» заверил, что позже пришлет транспортную накладную, но ни документов, ни икры мужчина так и не получил. После неоднократных попыток связаться с поставщиком он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, совершая покупки через интернет. Нередко потерпевшие, не проверив информацию, вносят на счета мошенников задатки за товар, которого в наличии нет.

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