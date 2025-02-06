СК: калининградец предстанет перед судом за дачу взятки в особо крупном размере

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) сотруднику регионального УФСБ. Обвиняемый предстанет перед судом, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2024 года житель областного центра был уличён в противоправной деятельности против основ конституционного строя и государственной безопасности. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый передал одному из сотрудников регионального УФСБ взятку в размере 2,5 тыс. долларов США, эквивалентной 240,2 тыс. руб. Кроме того, он передал реквизиты с паролем от криптокошелька, на балансе которого находилась криптовалюта в сумме, эквивалентной 5,9 млн руб., сообщает региональная прокуратура. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.

На стадии предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу.