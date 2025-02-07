В Калининграде в ДТП пострадал ребёнок, переходивший дорогу не по «зебре»

Семилетний пешеход пострадал в ДТП после перехода проезжей части дороги не по «зебре» днём 5 февраля. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Калининградской области.



ДТП произошло на улице Лужская 3. Ребёнок пересекал дорогу справа налево по ходу движения не по пешеходному переходу, в результате чего 31-летняя водитель автомобиля марки «Фольксваген» допустила наезд на школьника.

Пешеход получил телесные повреждения. В сообщении Госавтоинспекции напоминают, что согласно п. 4.3 ПДД пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.