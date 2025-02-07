Убил, чтобы не возвращать деньги: раскрыто преступление 10-летней давности (видео)

Следственными органами регионального управления СКР установлены обстоятельства убийства 29-летней жительницы Калининграда, совершенного в 2015 году. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений), предъявлено 59-летнему калининградцу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2008 году обвиняемый убедил 29-летюю калининградку продать принадлежащую ей квартиру на улице Дзержинского, вызвавшись представлять ее интересы по генеральной доверенности. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, женщина была племянницей бывшей сожительницы мужчины и доверяла ему. К тому же замен проданной квартиры тот обещал переоформить на калининградку свое жилище. Получив от покупателя 1,8 млн рублей, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению, однако обещание свое так и не выполнил. Не желая возвращать женщине присвоенные деньги, днем 27 сентября 2015 года под предлогом совместного сбора грибов злоумышленник вывез ее на своем авто за пределы Калининграда, убил и спрятал тело. При этом, создавая себе алиби, обвиняемый с мобильного телефона своей жертвы, находясь в ее квартире в Ялтинском переулке, переписывался с ближайшим окружением женщины, создавая видимость того, что она жива.

Позже родственники погибшей обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее безвестном исчезновении, было возбуждено уголовное дело, которое длительное время оставалось нераскрытым. Расследование осложнялось и тем, что по настоящее время тело женщины не обнаружено. Тем не менее работа по раскрытию преступления не прекращалась. Следователи регионального управления Следственного комитета совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по Калининградской области тщательно анализировали имеющиеся в деле сведения, сопоставляли факты. В итоге в ходе системной работы удалось получить достаточные данные о причастности к совершению указанного преступления фигуранта.

В настоящее время мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 31 марта 2025 года.

В ходе расследования уголовного дела у следствия возникли основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений, направленных на завладение недвижимостью и денежными средствами, в отношении жителей региона, которые по какой-либо причине не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. «Если Вы, либо Ваши знакомые пострадали от действий лица, изображенного на фото, обратитесь в СУ СК России по Калининградской области (г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 60 «а») лично либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8-401-2-558-765 Звонки принимаются круглосуточно!» — призывают в СК.



