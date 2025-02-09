Росморречфлот подтвердил, что на танкере «Коала» произошёл взрыв (фото)

Росморречфлот подтвердил факт взрыва на танкере «Коала» в порту Усть-Луга, через который в направлении Калининграда осуществляются основные морские грузоперевозки.

«Сегодня утром на танкере „Koala“, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег, — пояснили в федеральном агентстве. — Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал».

Судно, как ранее сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, находится у причала в порту Усть-Луга. В агентстве подтвердили, что угрозы затопления танкера нет.

«Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна, — добавили представители Росморречфлота. — Уполномоченными службами проводится расследование инцидента».

О «техногенном инциденте» днём 9 февраля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.