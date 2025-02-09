Губернатор Ленобласти: на танкере в порту Усть-Луга произошёл «техногенный инцидент» (фото)

В порту Усть-Луга утром 9 февраля произошёл взрыв на борту танкера «Коала». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Техногенный инцидент произошёл во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение, — пояснил Дрозденко. — Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет».

Губернатор добавил, что на текущий момент проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.

Напомним, что 24 декабря в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Позднее в компании заявили, что сухогруз был потоплен в результате «целенаправленной террористической атаки».