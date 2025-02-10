В Калининграде директора предприятия обвиняют в даче взятки должностному лицу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемому от его знакомого стало известно о том, что нескольким транспортным предприятиям области грозит привлечение к административной ответственности за несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Решив помочь предпринимателям избежать наказания и рассчитывая в дальнейшем получить за это вознаграждение, 1 октября 2024 года обвиняемый передал через посредника должностному лицу Ространснадзора взятку в сумме 180 тыс. рублей. Сотрудник Ространснадзора от денег отказался.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств, полностью изобличающих фигуранта в содеянном. Предварительное следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.