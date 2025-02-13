«Ростелеком» завершил восстановление кабеля между Кингисеппом и Калининградом

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил восстановление кабеля связи «Балтика» между Кингисеппом и Калининградом в акватории Балтийского моря. Ремонт прошёл в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщила 13 февраля пресс-служба акционерного общества.

Повреждение кабеля произошло в северной части Балтики. Отмечается, что подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) повредили, предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушения правил мореплавания. Повреждённые участки кабеля находились на расстоянии 40 км друг от друга.

К работам приступили 8 февраля. Линия связи соединяет Калининградскую область с магистральной цифровой сетью России. В релизе «Ростелекома» уточняется, что авария на ПВОЛС не повлияла на работу инфраструктуры связи в регионе. Передачу данных организовали по резервным каналам.

«Были восстановлены участки протяженностью 850 и 1100 метров. Ситуация осложнялась тем, что ремонтному борту приходилось работать в крайне стесненных условиях морской акватории, чтобы не повредить подводную инфраструктуру третьих лиц, в том числе телекоммуникационные кабели и газопроводы. Ремонт проведен в сложных погодных условиях — затрудняли работу высокие волны и ледяной дождь со снегом», — говорится в сообщении.


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