СК: жителя Калининграда будут судить по обвинению в изнасиловании

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ночью 20 октября 2024 года нетрезвый обвиняемый в сквере 70-летия Калининградской области напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку, и изнасиловал ее.

На время предварительного следствия обвиняемый помещен в следственный изолятор. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.