Калининградец под предлогом покупки криптовалюты потерял более 1,2 млн рублей

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Житель Калининграда обратился в ОМВД России по Центральному району Калининграда и сообщил, что с ним связался неизвестный, представившийся брокером. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Собеседник предложил калининградцу помощь в получении дохода при покупке криптовалюты. Местный житель заинтересовался предложением и, решив, что таким образом можно заработать, оформил в банке кредит на сумму 1,2 млн рублей. Средства потерпевший вложил в покупку валюты, ожидая получения прибыли.

Когда заявитель решил вернуть вложенные деньги, ему не удалось это сделать: телефоны трейдеров интернет-биржи оказались недоступны. После этого мужчина обратился в полицию. Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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