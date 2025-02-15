Движение на Приморском полукольце частично ограничили из-за ДТП (дополнено) (фото)

В связи с ДТП на 12 км автодороги «Приморское полукольцо» в сторону г. Калининграда ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в своём телеграм-канале.

«Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения», — добавляет пресс-служба.

По сообщениям очевидцев в приложении «Яндекс Карты», в ДТП пострадали более шести машин, среди которых бензовоз и автобус.

Дополнено. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале, количество участников ДТП уточняется. «Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины», — уточнил он.

На место происшествия направлены эвакуаторы и пять экипажей ОБ ДПС Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба.

Движение транспорта организовано в обратном направлении.







Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области



