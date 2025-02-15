В массовом ДТП на Приморском кольце пострадали более десяти автомобилей (дополнено) (фото)

В ДТП на Приморском кольце попали более десяти легковых автомобилей. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все пострадавшие, в том числе один несовершеннолетний, находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась, пишет региональное управление МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Установление обстоятельств также находится на контроле прокуратуры.

Дополнено. МВД сообщает о шести ДТП с участием 26 транспортных средств.