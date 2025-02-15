В Славском округе утонули два человека

На озере Щучье в посёлке Прохладное Славского округа после выхода на лёд утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области в своём телеграм-канале.



На место происшествия направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда.

Ведомство напоминает, что выходить на лёд толщиной менее 12 см опасно. Помимо этого, нельзя проверять его прочность ударом ноги, выходить на лёд в тёмное время суток, при плохой видимости и в состоянии алкогольного опьянения. Подпускать детей к водоёмам запрещено.