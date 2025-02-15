МВД: движение после ДТП с 26 машинами на Приморском кольце восстановлено

Движение на автодороге «Приморское полукольцо» полностью восстановлено после шести ДТП с участием 26 транспортных средств, среди которых бензовоз и пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ДТП ранения получили семь человек. Одним из пострадавших стал несовершеннолетний.

В МВД призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

О массовом ДТП стало известно утром 15 февраля. Из-за происшествия движение по автодороге частично ограничили, а затем организовали в обратном порядке. Все пострадавшие находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.