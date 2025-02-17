В Гусеве мать и дочь перевели мошенникам более 3 млн руб. через «криптобиржу»

В Гусеве мать и дочь перевели мошенникам более 3 млн руб. через «криптобиржу»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Гусеве мать и дочь перевели мошенникам более 3 млн рублей, пытаясь получить прибыль на криптобирже. Об этом говорится в телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Полиция установила, что всё началось с поиска 21-летней студенткой места работы. С ней по объявлению связалась женщина и предложила вакансию по работе с искусственным интеллектом. Затем с потерпевшей связался мужчина. Он рассказал ей, что деятельность заключается в переводе рублей в американские доллары, а потом в криптовалюту. Прибыль от операций девушке обещали на её кошелёк, однако ей следовало 20% платить «работодателям» за обучение и кураторство.

Девушка оформила несколько кредитов, увидев, что деятельность приносила прибыль на её кошелёк. Спустя время злоумышленники рассказали студентке о многомиллионном заработке, однако для вывода средств ей требовалось найти доверенным лицом. Таким стала мать 21-летней жительницы региона.

«Женщине [матери] создали криптокошелек, чтобы вывести заработанные деньги. Она также оформила кредит и пополнила свой кошелек. Далее мошенники продолжили выманивать деньги, утверждая, что необходимо оплачивать налоги и проценты. Мать потерпевшей продала автомобиль и золотые украшения в надежде, что у них получится вывести якобы заработанные деньги. Когда сумма вложенных денег превысила три миллиона рублей, девушка обратилась в полицию» — говорится в сообщении УМВД.

В полиции заключили, что по заявлению возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители призывают не верить обещаниям о быстрых заработках на биржах и быть предельно внимательными при осуществлении финансовых операций.

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