МЧС: 16-летняя жительница региона подожгла сухую траву для видео в соцсетях

16-летняя жительница посёлка Дорожный Калининградской области стала виновницей пала травы, пытаясь снять ролик для соцсетей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Девушка подожгла сухую траву в 400 метрах от своего дома. Площадь возгорания составила шесть соток. Огонь с помощью техники тушили пять сотрудников МЧС.

«К счастью, обошлось без жертв. В комиссию по делам несовершеннолетних направлен административный протокол. За пал травы штраф до 30 тысяч рублей», — сообщили в МЧС.

Весной 2024 года в региональном управлении МЧС России отмечали резкое увеличение случаев пала травы.