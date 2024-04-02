МЧС: в Калининградской области резко увеличилось число палов травы

В Калининградской области резко увеличилось число палов травы, за сутки в регионе произошло 16 травяных пожаров, сообщает 1 апреля пресс-служба регионального управления МЧС.

«С начала года на территории Калининградской области зафиксировано 112 палов травы на общей площади 106 квадратных метров. Только за минувшие сутки в регионе произошло 16 травяных пожаров. Поджигатели прошлогодней травянистой растительности создают серьезную угрозу немногочисленным лесам нашего региона, населенным пунктам и объектам экономики. А также отвлекают подразделения МЧС России от борьбы с пожарами», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, виновников 31 травяного пала удалось установить. Также выявляются собственники участков, на которых не скошена прошлогодняя трава, создающая благоприятные условия для палов. «Для собственников участков, на которых были зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности, которые привели или могут привести к возникновению палов, это в ближайшее время может обернуться штрафом по статье ст. 20.4 КоАП РФ. А в условиях особого противопожарного режима, который действует на территории региона до 31 мая, сумма штрафов удвоена», — сообзили в пресс-службе МЧС.