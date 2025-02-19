СК: ребенок-инвалид получил ожоги третьей степени в Детской областной больнице

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» по факту получения ожогов девочкой-инвалидом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении ДОБ, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления. В настоящее время ребенок госпитализирован в другое лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователями произведены осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установление лиц, подлежащий привлечению в качестве обвиняемых.