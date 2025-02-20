В Советске 71-летний пенсионер потерял 1,1 млн руб., поверив мошенникам

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В Советске 71-летний пенсионер потерял более 1,1 млн руб. из-за действий мошенников. Аферисты использовали схему «безопасный счёт», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы финансового мониторинга и предупредил, что с банковским счетом потерпевшего якобы производятся мошеннические действия. Аферист убедил свою жертву перевести все накопления на «безопасный» счёт банка.

Испугавшись за сохранность своих денежных средств, потерпевший перевел более 1,1 миллиона рублей на счета мошенников. Когда он понял, что попался на уловку, незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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