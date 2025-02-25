«Тревожная тенденция»: в регионе возобновились случаи пала травы

Все новости по теме: Пожары

С начала года в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев пала травы. Большая часть очагов возгорания пришлась на восточную часть области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Из-за палов травы выгорело более 71 гектара. «Как правило, единственной причиной палов является человек. Так, виновницей первого пала, который произошёл 9 февраля в Гурьевском муниципальном округе, стала шестнадцатилетняя девушка, решившая таким образом снять контент для социальных сетей», — пишет ведомство.

Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сейчас концентрация пожаров в области самая высокая на всей территории Европы. В соседних Польше и Литве зафиксированы единичные случаи.

МЧС также напоминает, что за неуборку земельных участков от сухой растительности и пал травы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф на сумму до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

Если вы стали свидетелем пала травы, необходимо сообщить об этом по номеру 101 или 112 и назвать своё местоположение, что именно горит и есть ли угроза распространения огня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter