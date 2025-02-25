«Тревожная тенденция»: в регионе возобновились случаи пала травы

С начала года в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев пала травы. Большая часть очагов возгорания пришлась на восточную часть области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Из-за палов травы выгорело более 71 гектара. «Как правило, единственной причиной палов является человек. Так, виновницей первого пала, который произошёл 9 февраля в Гурьевском муниципальном округе, стала шестнадцатилетняя девушка, решившая таким образом снять контент для социальных сетей», — пишет ведомство.

Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сейчас концентрация пожаров в области самая высокая на всей территории Европы. В соседних Польше и Литве зафиксированы единичные случаи.

МЧС также напоминает, что за неуборку земельных участков от сухой растительности и пал травы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф на сумму до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

Если вы стали свидетелем пала травы, необходимо сообщить об этом по номеру 101 или 112 и назвать своё местоположение, что именно горит и есть ли угроза распространения огня.