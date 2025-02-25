Жительница Калининграда потеряла 2,2 млн рублей на «инвестициях»

Жительница Калининграда стала очередной жертвой мошенников. Женщина перевела им более 2,2 млн руб., считая, что совершает инвестиции в акции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С потерпевшей связался неизвестный и предложил дополнительный заработок путём инвестирования в акции различных компаний. Собеседник уговорил её скачать приложение и обещал курировать весь процесс, чтобы женщина начала зарабатывать как можно быстрее. Заинтересовавшись данным предложением, она выполнила указания мошенника. Когда лжеброкер предложил открыть и пополнить инвестиционный счёт, потерпевшая перевела мошенникам все свои личные сбережения. После этого дальнейшие инструкции не поступали, а куратор перестал отвечать на сообщения и звонки. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».