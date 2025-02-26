За ночь над регионами России сбили 128 беспилотников

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Ночью 26 февраля российские военные сбили над регионами РФ 128 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА повреждены три дома, сообщил в глава региона Вениамин Кондратьев. «Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

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