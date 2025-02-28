Прокуратура: в Калининграде будут судить 19-летнего самокатчика, сбившего женщину

Прокуратура: в Калининграде будут судить 19-летнего самокатчика, сбившего женщину
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего калининградца, который на электросамокате сбил пенсионерку в центре города. Юноша обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в июне 2024 года вечером калининградец на взятом в прокат электросамокате двигался с пассажиром по тротуару на проспекте Мира в Калининграде и сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована, в результате происшествия она получила переломы и другие травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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