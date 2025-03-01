СК: в частном доме-интернате Озерского района погибла пенсионерка

СК: в частном доме-интернате Озерского района погибла пенсионерка
Фото пресс-службы регионального СК
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В Озерском районе по факту гибели пенсионерки в частном доме-интернате возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, работники дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного в поселке Задорожье Озерского района, должным образом не обеспечили присмотр за 85-летней женщиной, не способной самостоятельно себя обслуживать. В результате 18 февраля пенсионерка выпала из окна своей комнаты на втором этаже здания и скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

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