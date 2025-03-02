В Балтийске в районе «Витланда» в море утонул рыбак

В воскресенье утром в Балтийском море в районе «Витланда» утонул 47-летний житель Приморска. Как сообщает региональное управление МЧС, мужчина устанавливал сети в море, его унесло в море. Следственный комитет устанавливает причины происшествия.



«Утром от оператора „‎Системы-112“ поступило сообщение о том, что в районе кафе „‎Витланд“ в море уносит человека. Двое мужчин в гидрокостюмах устанавливали сеть для ловли рыбы, когда одного из них начало уносить всё дальше от берега. Тело пострадавшего без сознания было эвакуировано очевидцем на берег и передано медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия уже не дали результата», — сообщили в МЧС.

По данным регионального управления Следственного комитета, личность погибшего установлена. Им оказался 47-летний житель Приморска. По предварительным данным, мужчина утром с приятелем отправился на рыбалку, зашел в воду, и его смыло волной. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Тело на берег вытащил его знакомый.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.