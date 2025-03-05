В Калининграде у ж/д переезда на Камской сошли с рельсов вагоны, движение перекрыто (фото)

В Калининграде у ж/д переезда на Камской сошли с рельсов вагоны, движение перекрыто (фото)
Фото пресс-службы областной ГИБДД
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В Калининграде в районе ж/д переезда на ул. Камской произошел сход с рельсов четырех вагонов. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

По данным ГИБДД, инцидент случился около 15:30. «По ул. Камской, д. 8 „а“, двигался железнодорожный состав (5 вагонов-цистерн), 4 из которых сошли с рельс вблизи железнодорожного переезда. Движение транспортных средств временно перекрыто в двух направлениях», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, на Калининградской железной дороге уточнили, что произошел сход вагонов с нефтепродуктами, особо подчеркнув, что путь принадлежит одному из предприятий и не находится в зоне ответственности КЖД. «Тем не менее если руководство предприятия обратится к железной дороге за помощью, то железнодорожники готовы оказать любую помощь специалистами, техникой для быстрой постановки вагонов на путь», — заверил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин. Также он добавил, что в ходе инцидента опрокидывания вагонов и разлива нефтепродуктов, к счастью, не произошло. «Просто сход колесных пар, предварительная причина — неудовлетворительное состояние пути», — отметил Першин.

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