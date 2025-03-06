Экстренные службы продолжают работы на месте схода вагонов с рельсов на Камской

Экстренные службы продолжают работу по устранению последствий схода с рельсов четырёх вагонов в районе ж/д переезда на улице Камской. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Движение транспортных средств по Камской по-прежнему перекрыто в двух направлениях. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что инцидент случился в среду, 5 марта. На Калининградской железной дороге уточнили, что произошел сход вагонов с нефтепродуктами, особо подчеркнув, что путь принадлежит одному из предприятий и не находится в зоне ответственности КЖД. Предварительная причина — «неудовлетворительное состояние пути».