В Калининграде задержали обвиняемых в организации незаконной миграции

В Калининграде сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 51-летнего калининградца и 46-летней местной жительницы, которые обвиняются в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). 43-летний житель областного центра является подозреваемым в совершении указанного преступления, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с января 2023 по март 2025 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с не менее 20 иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирование ранее выданных патентов. При этом органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства РФ.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Установлено, 51-летний обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Обвиняемая до недавнего времени являлась гражданкой иностранного государства. В рамках расследования уголовного дела будет проверена законность получения ею гражданства РФ.