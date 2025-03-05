В Калининграде задержали обвиняемых в организации незаконной миграции

Все новости по теме: Миграционный вопрос

В Калининграде сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 51-летнего калининградца и 46-летней местной жительницы, которые обвиняются в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). 43-летний житель областного центра является подозреваемым в совершении указанного преступления, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, с января 2023 по март 2025 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с не менее 20 иностранными гражданами за денежное вознаграждение. Сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирование ранее выданных патентов. При этом органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства РФ.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Установлено, 51-летний обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Обвиняемая до недавнего времени являлась гражданкой иностранного государства. В рамках расследования уголовного дела будет проверена законность получения ею гражданства РФ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter