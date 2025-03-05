В Калининграде СОБР задержал мужчину, который пытался попасть в школу с ножом (видео)

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В Калининграде сотрудники СОБР «Викинг» регионального управления Росгвардии задержали 54-летнего мужчину, который пытался попасть в школу с ножом. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в среду около 07.30 утра.

«На улице Суворова неизвестный пытался попасть в здание образовательного учреждения, при этом в руке он держал нож», — сообщили в управлении. Мужчина находился в эмоционально нестабильном состоянии, проник на территорию школы. После того, как сотрудники охранного предприятия нажали «тревожную кнопку», злоумышленник скрылся.

Спецназовцы совместно с полицейскими, установив местонахождения мужчины, задержали его в квартире по месту жительства.


Видео: региональное управление Росгвардии



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