75-летний пенсионер лишился машины и 4,8 млн руб., поверив мошенникам

В Калининграде 75-летний пенсионер потерял более 4,8 млн руб. и машину из-за действий мошенников. Аферисты использовали схему «безопасный счёт», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчине в мессенджере позвонили несколько неизвестных, которые представились сотрудниками государственных организаций и силовых структур. Все они убеждали пенсионера в том, что его сбережения в опасности и что к его банковскому счету получили доступ третьи лица. Потерпевший испугался, что его денежными средствами может кто-то завладеть, и под руководством злоумышленников перевел на «безопасный» счёт все свои накопления.

После перевода мошенники начали утверждать, что на счёт необходимо положить больше денежных средств, иначе третьи лица получат доступ и оформят на его имя кредит. Пенсионер продал свой автомобиль, а вырученные деньги перевёл на указанные счета. Общий ущерб составил более 4,8 млн руб. Только после того, как потерпевший понял, что стал жертвой аферистов, он обратился за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».