СК: машиниста крана-манипулятора и ИП ожидает суд за гибель 58-летнего рабочего

СК: машиниста крана-манипулятора и ИП ожидает суд за гибель 58-летнего рабочего
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению машиниста крана-манипулятора и индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 29 марта 2024 года предприниматель обратился к знакомому водителю крана-манипулятора с просьбой выполнить работы по перемещению металлических станков из складского помещения по улице Вагоностроительной. В нарушение требований охраны труда и техники безопасности обвиняемый, выполнявший работы, не убедился в соответствии грузоподъемности перемещаемого металлического станка применяемым стропам. В результате при подъеме груза сорвалась одна из двух закрепленных металлических цепей, станок упал на проходящего рядом 58-летнего рабочего. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские, технические и иные экспертизы. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter