СК: машиниста крана-манипулятора и ИП ожидает суд за гибель 58-летнего рабочего

В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению машиниста крана-манипулятора и индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 29 марта 2024 года предприниматель обратился к знакомому водителю крана-манипулятора с просьбой выполнить работы по перемещению металлических станков из складского помещения по улице Вагоностроительной. В нарушение требований охраны труда и техники безопасности обвиняемый, выполнявший работы, не убедился в соответствии грузоподъемности перемещаемого металлического станка применяемым стропам. В результате при подъеме груза сорвалась одна из двух закрепленных металлических цепей, станок упал на проходящего рядом 58-летнего рабочего. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские, технические и иные экспертизы. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.