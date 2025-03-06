СМИ: завершено расследование дела о хищении при ремонте объектов Балтфлота

Завершено расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ТГ-канал Военного Следственного управления..

Военные следователи СКР установили, что в июне 2022 года Минобороны заключило контракт с ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» для ремонта объектов теплового хозяйства Балтфлота. Обвиняемый предприниматель был привлечен к работам в качестве субподрядчика по контракту стоимостью более 215 млн руб. В том же году он подделал документы о выполненных работах, похитив таким образом бюджетные средства на сумму более 3,7 млн руб. В качестве меры пресечения для обвиняемого суд избрал запрет определенных действий.

Как уточняет информагентство, о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств СКР сообщил в январе 2025 года. Тогда ведомство рассказало, что у предпринимателя арестовали имущество на сумму причиненного ущерба.