В Калининграде главу коммерческих фирм ждет суд за мошенничество и «отмывание» денег

В Калининграде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя коммерческих организаций, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных от преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый заключил два контракта на поставку оборудования на общую сумму 5,9 млн рублей, однако, получив деньги, похитил их, не исполнив обязательства. С целью легализации украденных денежных средств обвиняемый купил на них три автомобиля, которые затем продал третьим лицам, чтобы создать видимость законности полученного дохода.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.