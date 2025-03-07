Прокуратура взыскала 1 млн рублей за травму ребёнка на стройке в Луговом

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По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу ребёнка, получившего травму на строящемся объекте в посёлке Луговое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 7 марта.

Прокуратура Гурьевского района провела проверку, после которой было установлено, что в августе 2024 года при строительстве школы в посёлке Луговое должностные лица ООО «Соцпромстрой» допустили к выполнению работ двух подростков без оформления трудовых отношений. В результате нарушений правил безопасности 14-летний подросток упал в вентиляционную шахту и получил множественные травмы.

Ранее прокуратура Гурьевского района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере двух млн рублей в пользу пострадавшего подростка.

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