В Калининграде возбудили уголовное дело против адвоката за призыв к терроризму

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего члена региональной адвокатской палаты, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием сети Интернет». Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности.

Сейчас подозреваемый задержан и допрошен. В его жилище проведён обыск, в ходе которого были изъяты носители информации. Помимо этого, допрашиваются свидетели по делу и производится сбор доказательственной базы.

«Уголовное дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области», — пишет пресс-служба.