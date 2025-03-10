В Зеленоградском районе пал травы спровоцировал пожар в одном из посёлков (видео)

В Зеленоградском районе пал травы спровоцировал пожар в одном из посёлков (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Палы травы

В Зеленоградском районе Калининградской области палы травы спровоцировали пожар в населённом пункте Грачёвка. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, огонь подошёл к жилым домам, уничтожив две хозпостройки.

«Поджигателей травы не останавливают ни многочисленные предупреждения об опасности их действий, ни давно доказанный факт неэффективности такого способа очистки, ни административная и уголовная ответственность за такие деяния, ни перспектива выгорания целых населенных пунктов, — отметили в пресс-службе. — Огонь может повредить газопроводы и объекты инфраструктуры сельского хозяйства».

В администрации отметили, что с 6 марта на территории муниципалитета зафиксировано 17 палов сухой растительности. Основной причиной возгорания власти считают умышленные поджоги.

Утром 10 марта пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила, что за прошедшую неделю на территории Калининградской области произошло 248 пожаров, из-за которых два человека получили травмы.

Напомним, что с 10 марта до 31 мая на территории Калининградской области будет действовать особый противопожарный режим. Начиная с минувших выходных на территории всех муниципальных образований проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, выявлению нарушителей, в которых задействованы все сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы.

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