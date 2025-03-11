ГИБДД: в ДТП на перекрестке пр-та Мира и Менделеева пострадала 9-летняя школьница

В результате ДТП на перекрестке проспекта Мира и ул. Менделеева в Калининграде травмы получила 9-летняя школьница, перебегавшая дорогу на красный свет. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

«По предварительным данным, 11 марта 2025 года в 19 часов 59 минут, 65-летний водитель, управляя автомобилем „Митцубиси“, двигался по проспекту Мира г. Калининграда. При пересечении перекрестка проспекта Мира и улицы Менделеев допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по пешеходному переходу, слева направо относительно движения автомобиля, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила серьезные телесные повреждения и направлена в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.