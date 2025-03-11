На перекрестке пр-та Мира и Менделеева сбили несовершеннолетнего пешехода

Во вторник вечером в Калининграде произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, авария случилась в 19:59 на перекрестке проспекта Мира и улицы Менделеева. Совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УМВД